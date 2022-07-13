В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

«Комсомольская правда» узнала о перспективах экстрадиции Максима Галкина

Илья Родин

Бывший депутат Госдумы России Роман Худяков рассказал в соцсетях, что против телеведущего и шоумена Максима Галкина в РФ якобы возбуждено уголовное дело. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Вероятность возбуждения уголовного дела против Галкина оценили
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Роман Худяков уточнил, что на 28 июля у Галкина запланирован концерт в Турции, которая входит в число «дружественных» и нейтральных стран. По его прогнозу, юмориста могут «арестовать и экстрадировать в Россию», так как против него якобы «возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207.3 УК РФ».

Галкин вышел на связь после сообщений о нападении

Политик напомнил, что между Россией и Турцией есть договор о помощи в вопросе выдачи преступников. По словам Худякова, Галкин «наговорил себе на статью, которая предполагает тюремное заключение». В случае успешных переговоров об экстрадиции он «получит около семи лет за вычетом того времени, что проведёт в СИЗО до приговор».

Журналисты отметили, что договор между государствами, действительно, есть. Статья, по которой обвиняют шоумена, также есть в УК. Но уголовного дела в настоящее время нет.

В наличии только сообщение от ГУ МВД по Ростовской области, в котором говорится о том, что поступило заявление с просьбой проверить высказывания Галкина. Оно удовлетворено, «материалы направлены в Следственный комитет для проверки».

В редакции отметили, что именно на основе этого документа в интернете «пошла волна слухов о скором «закрытии» Максима Галкина».

Адвокат Андрей Алешкин подчеркнул, что «от проверки до уголовного дела - огромный путь». И, даже если проверка будет начата, нет никаких гарантий, что против телеведущего действительно заведут уголовное дело.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Максим Галкин,Роман Худяков,Следственный комитет,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители