Вероятность возбуждения уголовного дела против Галкина оценили

Бывший депутат Госдумы России Роман Худяков рассказал в соцсетях, что против телеведущего и шоумена Максима Галкина в РФ якобы возбуждено уголовное дело. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Роман Худяков уточнил, что на 28 июля у Галкина запланирован концерт в Турции, которая входит в число «дружественных» и нейтральных стран. По его прогнозу, юмориста могут «арестовать и экстрадировать в Россию», так как против него якобы «возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207.3 УК РФ».

Политик напомнил, что между Россией и Турцией есть договор о помощи в вопросе выдачи преступников. По словам Худякова, Галкин «наговорил себе на статью, которая предполагает тюремное заключение». В случае успешных переговоров об экстрадиции он «получит около семи лет за вычетом того времени, что проведёт в СИЗО до приговор».

Журналисты отметили, что договор между государствами, действительно, есть. Статья, по которой обвиняют шоумена, также есть в УК. Но уголовного дела в настоящее время нет.

В наличии только сообщение от ГУ МВД по Ростовской области, в котором говорится о том, что поступило заявление с просьбой проверить высказывания Галкина. Оно удовлетворено, «материалы направлены в Следственный комитет для проверки».

В редакции отметили, что именно на основе этого документа в интернете «пошла волна слухов о скором «закрытии» Максима Галкина».