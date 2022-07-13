Страховщики отказались от претензий к Михаилу Ефремову

Страховщики отказались от претензий к актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб.

8 сентября того же года Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев.

Страховая компания, в которой актер купил полис ОСАГО, выплатила семье погибшего водителя Сергея Захарова более 700 тысяч рублей. Из них 356 тысяч — возмещение ущерба, причиненного жизни жертвы аварии, и 400 тысяч — компенсация за разбитый автомобиль.

Затем страховщики подали регрессный иск к артисту, так как в момент столкновения Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Иск рассматривал Хамовнический суд столицы, но дальше предварительного слушания рассмотрение дела не пошло.

«В последний момент страховщики заявили об отказе от своих претензий к Михаилу Ефремову. Дело суд прекратил», - отмечает издание.