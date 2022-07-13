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41 минуту назад

Пельш заявил, что Масляков вернется в КВН при первой возможности

Газета.Ru

Телеведущий Валдис Пельш в беседе с kp.ru рассказал, что отошедший от съемок передачи КВН Александр Масляков вернется к ним при первой возможности.

"Брысь с моего места!": Масляков вернется в КВН
Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости»Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пельш отметил, что Масляков любит свою игру. «Александр Васильевич — сильный человек и очень любит свою игру. При первой же возможности придет и скажет:

«Ну-ка, шантрапа, брысь с моего места! ». И займет то, что принадлежит ему по праву», — посмеялся он.

Валдис Пельш совместно с Андреем Рожковым проведут в Екатеринбурге «Встречу выпускников КВН - 2022».

Ранее сообщалось, что телеведущий Александр Масляков снова выйдет на сцену «Клуба веселых и находчивых» (КВН). По словам Александра Маслякова-младшего, его отец будет присутствовать в новых играх текущего сезона.

«Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН», — подтвердил он.

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