"Брысь с моего места!": Масляков вернется в КВН

Телеведущий Валдис Пельш в беседе с kp.ru рассказал, что отошедший от съемок передачи КВН Александр Масляков вернется к ним при первой возможности.

Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости» Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пельш отметил, что Масляков любит свою игру. «Александр Васильевич — сильный человек и очень любит свою игру. При первой же возможности придет и скажет:

«Ну-ка, шантрапа, брысь с моего места! ». И займет то, что принадлежит ему по праву», — посмеялся он.

Валдис Пельш совместно с Андреем Рожковым проведут в Екатеринбурге «Встречу выпускников КВН - 2022».

Ранее сообщалось, что телеведущий Александр Масляков снова выйдет на сцену «Клуба веселых и находчивых» (КВН). По словам Александра Маслякова-младшего, его отец будет присутствовать в новых играх текущего сезона.