«Я соскучилась»: Нюша заявила о возвращении на сцену

Певица Нюша рассказала о готовности вернуться на сцену. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих социальных сетях она призналась, что соскучилась по своей работе.
«Мои дорогие, как же я соскучилась по концертам. Уверена, вы тоже. Как здорово снова ощутить эти эмоции. Очень люблю момент подготовки! Наслаждаюсь рабочим моментом, вдохновляюсь. Осталось совсем немного, и мы с вами увидимся», — написала она на своей странице в социальных сетях.
Напомним, что 31-летняя старшая сестра двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной семь месяцев назад родила ребенка в Дубае. Мальчика она назвала Саффрон. Кроме того, у нее есть дочь Серафима-Симба.
Сейчас Нюша находится в браке с бизнесменом Игорем Сивовым, который раньше выступал в КВН. Пара познакомилась на четвертом сезоне шоу «Голос. Дети», где Шурочкина была в роли наставницы.