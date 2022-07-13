«Я соскучилась»: Нюша заявила о возвращении на сцену

«Мои дорогие, как же я соскучилась по концертам. Уверена, вы тоже. Как здорово снова ощутить эти эмоции. Очень люблю момент подготовки! Наслаждаюсь рабочим моментом, вдохновляюсь. Осталось совсем немного, и мы с вами увидимся», — написала она на своей странице в социальных сетях.