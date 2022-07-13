Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина прокомментировала недавно появившуюся новость о том, что ее экс-подопечная инсценировала роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, чтобы скрыть личность реального отца ее дочери. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что подобные слухи ее веселят.

Также она выразила признательность журналистке Алене Жигаловой за то, что та ее упомянула.

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Ржу в голос. 150 тысяч в месяц, Карл. Алена, блин, спасибо, что не забываешь, — написала Крапивина.

При этом она, как и Светлана Лобода, не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о постановочном романе.

Журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о возможном настоящем отце дочери Светланы Лободы, Тильды. По ее словам, это может быть известный женатый бизнесмен, который не захотел быть с певицей вместе, в то время как официально названный отец — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн — не имеет никакого отношения к дочери Лободы. Об этом блогер рассказала в эфире шоу «Алена, блин» со ссылкой на слова друзей из шоу-бизнеса.

Выясняется, что родила Света от этого бизнесмена, который был женат и который, когда узнал, что она беременна, пообещал жениться на ней. Но что-то пошло не так — Света забеременела, мужик этот слился, Светлане нужно было как-то выходить из этой ситуации, и в мозгу ее гениальных пиарщиков родился план: «Давайте-ка мы замутим такую историю. Ведь совсем недавно на фестивале „Жара“ Света встречалась с Тиллем Линдеманном». Он активно за ней ухаживал, вился вокруг нее. И даже, знаете, на моих глазах они что-то флиртовали, ходили в какое-то кино, — рассказывает Жигалова.

Как утверждает журналистка, представители Лободы заключили с Линдеманном контракт, согласно которому он не имел права отрицать свое отцовство. А чтобы у публики отпали подозрения насчет того, что отец ребенка именно он, Светлана назвала свою дочь в честь Линдеманна — Тильдой.

Жигалова заявляет, что Лобода начала официальную карьеру в России «с вранья» и на сегодняшний день продолжает заниматься тем же самым, обвиняя то украинцев, то россиян в притеснении. Блогер надеется, что певица попросит прощения у российской публики за то, что «дурила ей голову».

Ранее Лобода негативно высказалась о специальной военной операции и оборвала связи с Россией. Она отправилась на Украину, где начала заниматься благотворительностью, но сограждане восприняли возвращение звезды враждебно. Спустя время певица решила, что готова выступать перед российскими фанатами, но не на их территории.

Тилль Линдеманн получал за инсценировку романа со Светланой Лободой, в частности, за фотографии с певицей по $150 тысяч, рассказал концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов в интервью «Комсомольской правде». По словам Чибисова, солист группы Rammstein долгое время не понимал, для чего это нужно.

Соцсети

Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно, — поведал продюсер.

Как заявил Чибисов, основным инициатором выдуманного романа является бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина.

Также Чибисов вспомнил и о реакции самого Линдеманна на эту историю. По его словам, тот был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая «переборщила с пластикой».

Светлана Лобода также отреагировала на обсуждение ее личной жизни на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Она не подтвердила и не опровергла слухи о фейковом романе с Линдеманном, однако отметила, что история получилась недостаточно яркой.

Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство», — написала певица.

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдемман оскорбительно высказался в адрес певицы Светланы Лободы. Как сообщает «КП», ее продюсер Кирилл Чибисов рассказал об удивлении певца, когда он узнал, что в России все обсуждают его роман с украинкой.

Напомним, что в медиапространстве долго распускались слухи, что Лобода якобы родила дочь от Тилля. В подтверждение этому распространялись фотографии, где звезды якобы встречались. Позднее выяснилось, что немец лишь выполнял условия контракта — за каждую встречу Светлана платила ему по 150 тысяч евро.

«Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, "переборщила с пластикой"», — рассказал Чибисов.

Напомним, что на Украине начали отказываться от выступлений Лободы. Как подчеркивал продюсер Алексей Остудин, исполнительница долгое время «сидела на двух стульях», и в результате лишилась поддержки своих соотечественников. Кроме того, из-за критики спецоперации ей запретили въезд в РФ до 2072 года, а потому выступать перед россиянами ей приходится за пределами страны.

Автор: Вера Ильина

Россиянки любят грустные истории и активно поддерживают их главных участников, особенно, женщин. Стоит в шоу-бизнесе кому-то расстаться, как сразу же появляется толпа людей, которые готовы предоставить свою жилетку для рыданий. Самое яркое доказательство — Анастасия Волочкова.

Мало кто любит ее огромный камень на руке, который стоит как квартира, мало кому нравятся ее рассказы о былых победах на любовном фронте и на лучших театральных сценах мира. Волочкову пытаются задеть каждый раз, когда она хвастается. Но стоит Анастасии рассказать, как ее обидели и бросили, хейтеры превращаются в преданных друзей, уверяя, что Волочкова — красавица и все у нее впереди.

Тоже самое сейчас происходит со Светланой Лободой. Когда она намекала на роман с фронтменом Рамштайн, многих это злило. Звезду называли посредственной исполнительницей с сомнительными внешними данными. А когда Тиль Линдеманн рассказал, что Лобода ему платила за пиар, а журналист Алена Жигалова написала, что артистку бросил беременной какой-то бизнесмен, Светлану бросились жалеть.

То, что Лободу могли бросить беременной, многим показалось странным. Линдемана осудили за резкие высказывания о внешности Светланы. Россиянки пишут, что Лобода наверняка еще сможет быть счастливой. Артистку уверяют, что если бы она рассказала о себе правду, к ней бы относились иначе. Якобы история про то, что Лобода тайно встречается с популярным вокалистом отзывается у людей меньше, чем то, что Светлану могли отвергнуть.

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала слухи о том, что получала западное финансирование за антироссийскую позицию. В Instagram (владелец — Meta, запрещённая в России экстремистская организация) певица написала, что «Родина и семья не продаются». Таким образом Лобода ответила журналисту Георгию Иващенко, который заявил о том, что исполнительница получила $1 млрд от Запада за критику России.

«Да будет вам известно. Родина и семья не продаются!» — написала Лобода.

На днях журналист Георгий Иващенко заявлял, что Лободе заплатили порядка $1 млрд за высказывания против России. Иващенко добавил, что это инсайдерская информация. Полученных денег, отметил он, певице хватит на всю оставшуюся жизнь. Причём артистке не придётся ни в чем себе отказывать — она сможет купаться в роскоши.

Кроме того, по версии Иващенко, весомый гонорар за освещение аналогичной позиции в соцсетях получил и Макс Барских.

«Они получают дотации с Запада. Лободе возместили ущерб за отказ от российской аудитории. Думаю, что и к Андрею Данилко тоже обращались», — высказался журналист.

Светлана Лобода не поддержала спецоперацию России на Украине. Артистка отмечала, что её очень беспокоит политическая ситуация. Певица также дала понять, что больше не вернётся в Россию.

63-летний украинский продюсер Леонид Дзюник назвал размеры гонораров 39-летней исполнительницы Светланы Лободы в России. Об этом сообщает StarHit.

После того как на территории Украины началась специальная военная операция, певица покинула Россию и выступила с критикой в адрес государства. Позже появилась информация о намерении артистки вернуться в РФ, чтобы продолжить выступать перед российскими слушателями, а также развивать свою музыкальную карьеру.

Этот факт возмутил Дзюника, который раскритиковал исполнительницу. По информации концертного директора, за один свой концерт в России певица получала более 5 миллионов рублей.

kino-teatr.ru

«Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России? Да ты здесь обрела все, что можно было», — заявил Дзюник.

Концертный директор также добавил, что многие артисты, ранее выступавшие с критикой в адрес России, «начинают возвращаться», в том числе и Светлана Лобода, которая, по мнению продюсера, обязана принести россиянам свои извинения.

«Возьмите Лободу, которая собралась во Владивостоке просить прощения. Она должна на коленях вымаливать его. Все уже начинают возвращаться», — сообщил шоумен.

Ранее стало известно, что во Владивостоке отменили ранее перенесенный из-за коронавируса концерт Светланы Лободы.

Российская артистка Лолита Милявская заявила, что не собирается покидать страну на фоне обострения общественно-политической ситуации, однако мать звезды проживает в Киеве. В социальных сетях исполнительница хита «На Титанике» рассказала, как певица Светлана Лобода и Нателла Крапивина спасли ее родительницу от смерти.

Лолита адресовала коллегам слова благодарности – Крапивина и Лобода действительно помогли артистке в тяжелое время. Украинские звезды находились рядом с мамой российской певицы в момент инсульта.

«Как я могу перестать говорить "спасибо" моим друзьям, которые тут же положили маму в больницу, это Света Лобода, Нателла Крапивина. Доставали ей лекарства, помогали моей семье, передавали от меня деньги на ребенка. Как я могу все это забыть?» — задалась вопросом Милявская.

Напомним, ранее вокалистка призналась, что задумывается о своих похоронах. Лолита пожелала найти последнее пристанище в трех странах — России, Украине и Болгарии. Именно в этих государствах находятся дорогие сердцу певицы места.

Украинская певица Светлана Лобода решила вернуться к концертной деятельности. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Исполнительница анонсировала гастроли по Европе и США. Она объявила, что первый концерт состоится 12 августа в Таллине.

«Я хочу, чтобы вы знали — часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень», — написала Лобода.