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26 минут назад

Актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и уехал из России

Никита Бородкин

Актер Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из России. Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на собственные источники.

Актер Анатолий Белый покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, ближайшие постановки с участием артиста пройдут без него. Белый был задействован в гастролях со спектаклем «Сережа» в Красноярске 5 и 6 сентября. Отмечается, что на сцене его заменит Константин Хабенский.

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В афише МХТ имени Чехова Белый также не значится в премьерах сентября. По информации журнала, Анатолий подал заявление на увольнение по собственному желанию. В какой стране может находиться актер — не уточняется.

Напомним, что ранее стало известно о назначении Алексея Франдетти главным режиссером театра Ленком Марка Захарова. Марк Варшавер останется в должности директора. Отмечалось, что договор с Франдетти заключат на год.

Шоу-бизнес,Анатолий Белый,Марк Захаров,Константин Хабенский,Алексей Франдетти,
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