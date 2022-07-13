Актер Анатолий Белый покинул Россию

Актер Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из России. Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на собственные источники.

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Так, ближайшие постановки с участием артиста пройдут без него. Белый был задействован в гастролях со спектаклем «Сережа» в Красноярске 5 и 6 сентября. Отмечается, что на сцене его заменит Константин Хабенский.

В афише МХТ имени Чехова Белый также не значится в премьерах сентября. По информации журнала, Анатолий подал заявление на увольнение по собственному желанию. В какой стране может находиться актер — не уточняется.