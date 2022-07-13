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37 минут назад

Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с Линдеманном

Алиса Селезнёва

Украинская певица Светлана Лобода в соцсетях прокомментировала распространившуюся информацию об отце своей младшей дочери и романе с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом пишет «Слово и дело».

Лобода ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее концертный директор Кирилл Чибисов заявил, что никакого романа между Лободой и Линдеманном не было. По его словам, это придуманная, проплаченная история. А за каждую публичную встречу с немецким музыкантом певица платила по $150 тысяч. Сама Лобода не стала молчать и прокомментировала слухи. Правда, опровергать их певица не стала.

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство»?» — написала она.

Ранее журналист Алена Жигалова опровергла слухи, что якобы Лобода родила от Линдеманна. Она также подтвердила, что между артистами не было романа, а забеременела Светлана от влиятельного бизнесмена. Однако тот был женат и когда узнал о беременности - «слился». После этого Лобода и ее продюсер придумали историю с Линдеманном.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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