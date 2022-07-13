Лобода ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном

Украинская певица Светлана Лобода в соцсетях прокомментировала распространившуюся информацию об отце своей младшей дочери и романе с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом пишет «Слово и дело».

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Ранее концертный директор Кирилл Чибисов заявил, что никакого романа между Лободой и Линдеманном не было. По его словам, это придуманная, проплаченная история. А за каждую публичную встречу с немецким музыкантом певица платила по $150 тысяч. Сама Лобода не стала молчать и прокомментировала слухи. Правда, опровергать их певица не стала.

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство»?» — написала она.