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1 час назад

Покинувший Россию Макаревич обратился к подписчикам с необычной просьбой

FBM.ru

Рок-музыкант и певец Андрей Макаревич, который сбежал из России в Израиль на фоне спецоперации на Украине, в своем Telegram-канале опубликовал весьма необычную просьбу.

Макаревич обратился к физикам с необычной просьбой
Фото: FBMFBM

На днях исполнитель поинтересовался, как будет звучать гитара под водой.

«Вот вопрос: мы знаем, что вода более плотная среда, чем воздух и проводит звук быстрее и дальше. Будет ли звучать под водой гитара? И если да, изменится ли высота нот? Физики, отзовитесь!» – пишет Макаревич.

Пока остается лишь догадываться, зачем лидеру группы “Машина времени” понадобилась такая информация.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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