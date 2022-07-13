Макаревич обратился к физикам с необычной просьбой

Рок-музыкант и певец Андрей Макаревич, который сбежал из России в Израиль на фоне спецоперации на Украине, в своем Telegram-канале опубликовал весьма необычную просьбу.
На днях исполнитель поинтересовался, как будет звучать гитара под водой.
«Вот вопрос: мы знаем, что вода более плотная среда, чем воздух и проводит звук быстрее и дальше. Будет ли звучать под водой гитара? И если да, изменится ли высота нот? Физики, отзовитесь!» – пишет Макаревич.
Пока остается лишь догадываться, зачем лидеру группы “Машина времени” понадобилась такая информация.