Пельш рассказал о жесткой шутке над Хаматовой

Телеведущий Валдис Пельш вспомнил о случае, который произошел во время работы над программой «Розыгрыш», выходившей на российском телевидении с 2009 по 2012 год. Как сообщает «КП», он рассказал, как актрисе Чулпан Хаматовой чуть не нанесли психологическую травму.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Была совершенно идиотская программа — розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, принимавшие решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку», — поделился Пельш.

По словам телеведущего, сюжет так и не вышел в эфир, как и другие, в которых знаменитости из-за стресса начинали вести себя некрасиво.

Напомним, что после начала спецоперации Хаматова уволилась из театра «Современник» и переехала жить в Латвию. С апреля текущего года она стала актрисой Нового Рижского театра.