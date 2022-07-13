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42 минуты назад

«Идиотская программа»: Пельш рассказал о жесткой шутке над Чулпан Хаматовой

Никита Бородкин

Телеведущий Валдис Пельш вспомнил о случае, который произошел во время работы над программой «Розыгрыш», выходившей на российском телевидении с 2009 по 2012 год. Как сообщает «КП», он рассказал, как актрисе Чулпан Хаматовой чуть не нанесли психологическую травму.

Пельш рассказал о жесткой шутке над Хаматовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Была совершенно идиотская программа — розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, принимавшие решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку», — поделился Пельш.

По словам телеведущего, сюжет так и не вышел в эфир, как и другие, в которых знаменитости из-за стресса начинали вести себя некрасиво.

Напомним, что после начала спецоперации Хаматова уволилась из театра «Современник» и переехала жить в Латвию. С апреля текущего года она стала актрисой Нового Рижского театра.

Ранее стало известно, что Чулпан может продать свою московскую квартиру в доме на Патриарших прудах за 120 млн рублей. Как отмечали юристы, «избавиться» от недвижимости она может даже не находясь в стране — для этого достаточно оформить доверенность.

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