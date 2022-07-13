Раскрыта стоимость зарубежной недвижимости Светлакова

Российский актер Сергей Светлаков избавился от дома в Латвии, выставив его на продажу. Журналист и блогер Алена Жигалова выяснила, сколько стоит зарубежная недвижимость звезды.

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Светлаков купил двухэтажный дом в Юрмале в 2012 году. Латвийский город был любимым пристанищем для российского шоу-бизнеса: там проводились концерты КВН, конкурс «Новая волна» и разные юмористические шоу.

Спустя 10 лет актеру пришлось выставить свою недвижимость на продажу. По словам блогера Жигаловой, Светлаков продал дом за сумму от 500 тысяч до 1 млн евро. Именно столько сейчас стоит жилье в поселке Юрмалы, где жила звезда, пишет teleprogramma.pro.

«Особняк в Латвии вмещал в себя несколько спален, большую террасу, на которой часто проводились встречи с друзьями», – узнал журналист.