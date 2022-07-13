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9 минут назад

Критиковавший Россию Макаревич даст концерты в Уфе и Волгограде

РИА "ФедералПресс"

Артист Андрей Макаревич, который покинул Россию и уехал в Израиль, проведет несколько концертов в городах РФ.

Уехавший в Израиль Макаревич решил вернуться в Россию
Фото: ТАССТАСС

«На осень запланированы выступления в Уфе, Казани, Волгограде и других крупных городах», – пишут СМИ.

Также Макаревич проводит частные выступления, которых сейчас не так много – по два в месяц. Цена такого мероприятия составляет 3 млн рублей за выход, пишет «Телепрограмма».

Ранее сообщалось, Макаревич рассказал, вернется ли он еще в Россию. Он заявил, что приедет, когда Россия станет «нормальной».

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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