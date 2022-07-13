Наташа Королева потратила на вставные зубы около 5 млн рублей

Подробнее об этом рассказал стоматолог Дмитрий Богуславский.Он отметил неестественную «голубизну» зубов певицы. Однакосказать точно, сколько их у звезды было сделано в кабинете стоматолога, сложно.

По его словам, в основном речь идет о протезировании. Приэтом назвать стоимость не представляется возможным, так как ценовой промежуток между услугами неопытных стоматологов и специалистов со стажем варьируется от 25 до 150 тысяч за один зуб.