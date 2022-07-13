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14 минут назад

Стоматолог Богуславский: Наташа Королева потратила на вставные зубы около 5 млн рублей

Слово и Дело

Красивая улыбка обошлась певице Наташе Королевой в круглую сумму.

Наташа Королева потратила на вставные зубы около 5 млн рублей
Фото: globallookpress /Anna Salynskayagloballookpress /Anna Salynskaya

Подробнее об этом рассказал стоматолог Дмитрий Богуславский.Он отметил неестественную «голубизну» зубов певицы. Однакосказать точно, сколько их у звезды было сделано в кабинете стоматолога, сложно.

Богуславский выразил уверенность, что Королева лечится у лучших специалистов страны, поэтому сумму может достигать примерно 5 миллионов рублей.

По его словам, в основном речь идет о протезировании. Приэтом назвать стоимость не представляется возможным, так как ценовой промежуток между услугами неопытных стоматологов и специалистов со стажем варьируется от 25 до 150 тысяч за один зуб.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,
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