Галкин вышел на связь после сообщений о нападении

Юморист Максим Галкин опроверг слухи о совершенном на него нападении в Юрмале. Артист никак не прокомментировал сообщения о покушении, но показал в своих социальных сетях, что с ним все порядке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Галкин продемонстрировал на видео, что вместе с сыном Гаррри устроил «традиционный велопробег» по лесу. На кадрах юморист предстал в шлеме и спортивной экипировке.

«Как там Гарри? Отлично», — сказал в видео Галкин.

Ранее в интернете появились сообщения, что на юмориста в Юрмале напали неизвестные. Указывалось, что Галкин серьезно пострадал и его доставили в реанимацию.