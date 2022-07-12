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1 час назад

Галкин вышел на связь с поклонниками после сообщений о нападении

Елена Прошина

Юморист Максим Галкин опроверг слухи о совершенном на него нападении в Юрмале. Артист никак не прокомментировал сообщения о покушении, но показал в своих социальных сетях, что с ним все порядке.

Галкин вышел на связь после сообщений о нападении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галкин продемонстрировал на видео, что вместе с сыном Гаррри устроил «традиционный велопробег» по лесу. На кадрах юморист предстал в шлеме и спортивной экипировке.

«Как там Гарри? Отлично», — сказал в видео Галкин.

Ранее в интернете появились сообщения, что на юмориста в Юрмале напали неизвестные. Указывалось, что Галкин серьезно пострадал и его доставили в реанимацию.

Напомним, что на данный момент юморист вместе с семьей находится в Латвии. Первой туда приехала с детьми певица Алла Пугачева, а Галкин присоединился к ним уже позже. Звездная пара обещала вернуться вместе с детьми в Россию к началу учебного года.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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