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1 час назад

«Скиньте по 100 рублей»: Дане Борисовой понадобилась помощь фанатов

Елена Прошина

Телеведущая Дана Борисова обратилась к поклонникам с просьбой перевести ей денег на банковскую карту. Издание «Вести.ру» сообщает, что телеведущая жалуется на недостаток средств из-за редких съёмок, а также судебного процесса с бывшим мужем, который пытается занизить объём выплачиваемых алиментов.

«Скиньте по 100 рублей»: Дане Борисовой понадобилась помощь фанатов
Фото: скриншотскриншот

Дана подчёркивает, что поступает так впервые и не видит другого выхода:

«Если есть возможность, скиньте элементарно по сто рублей, буду благодарна. Ну никак не выживу, съемок не будет до сентября».

Однако телеведущая уже обращалась к своим подписчикам с подобным предложением. В прошлом году Дана просила поклонников привозить «передачки» для своей больной матери. Но тогда эта просьба понравилась далеко не всем пользователям сети.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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