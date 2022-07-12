«Скиньте по 100 рублей»: Дане Борисовой понадобилась помощь фанатов

Телеведущая Дана Борисова обратилась к поклонникам с просьбой перевести ей денег на банковскую карту. Издание «Вести.ру» сообщает, что телеведущая жалуется на недостаток средств из-за редких съёмок, а также судебного процесса с бывшим мужем, который пытается занизить объём выплачиваемых алиментов.

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Дана подчёркивает, что поступает так впервые и не видит другого выхода:

«Если есть возможность, скиньте элементарно по сто рублей, буду благодарна. Ну никак не выживу, съемок не будет до сентября».