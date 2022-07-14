Лепс на 10% стал художником

Музыкант Григорий Лепс в столичном Музее победы презентовал выставку собственных картин «Голос Пальцы», пишет KP.RU.
Певец написал полотна совместно с художником Григорием Гукасовым. Зрители смогут увидеть множество работ Лепса, написанных в стиле абстракционизма. Выставка продлится до 25 августа.
Гукасов считает, что наброскам Лепса «не хватало только цвета». Поэтому живописец добавил краски в эскизы музыканта, художник назвал совместную работу с певцом «интересным опытом сотворчества».
«Краски уже добавлял мастер. Я делал только штрихи и пытался на языке мимики и жестов объяснить, что я увидел. То есть тут моего только 10%, все остальное — это работа настоящего художника», — заявил Лепс.