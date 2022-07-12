Шахназаров ответил на «пьяные высказывания» Анны Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко стала героиней скандального ролика. Будучи, предположительно, в нетрезвом виде, певица несколько раз назвала своих зрителей «долбоящерами». По поводу этой ситуации высказался журналист Михаил Шахназаров.

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Как сообщает портал СпортКП, в своём YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров ответил на резкие высказывания певицы. Согласно его словам, Нетребко и её «якобы муж» считают россиян «простолюдинами» и «быдлом».

Кроме того, журналист считает, что муж Анны Нетребко «не более чем приложение к певице», а сама Анна «везде таскает мужа с собой». Также он добавил, что певица иногда требует, чтобы муж пел вместе с ней, из-за чего получает отказ от организаторов мероприятий.