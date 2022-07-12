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18 минут назад

Михаил Шахназаров ответил на «пьяные высказывания» Анны Нетребко

Елена Прошина

Оперная певица Анна Нетребко стала героиней скандального ролика. Будучи, предположительно, в нетрезвом виде, певица несколько раз назвала своих зрителей «долбоящерами». По поводу этой ситуации высказался журналист Михаил Шахназаров.

Шахназаров ответил на «пьяные высказывания» Анны Нетребко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает портал СпортКП, в своём YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров ответил на резкие высказывания певицы. Согласно его словам, Нетребко и её «якобы муж» считают россиян «простолюдинами» и «быдлом».

Кроме того, журналист считает, что муж Анны Нетребко «не более чем приложение к певице», а сама Анна «везде таскает мужа с собой». Также он добавил, что певица иногда требует, чтобы муж пел вместе с ней, из-за чего получает отказ от организаторов мероприятий.

Напомним, что сама Анна Нетребко попыталась оправдаться за скандальное видео. Певица записала видеообращение, в котором уточнила, что её высказывание было адресовано лишь «некоторым представителям прессы».

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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