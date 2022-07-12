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30 минут назад

Жена Реввы купила роскошную квартиру в Москве

Елена Прошина

Супруга певца и актера Александра Реввы Анжелика купила в Москве квартиру за 170 миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit.

Жена Реввы купила роскошную квартиру в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, жена Реввы стала обладательницей апартаментов площадью 250 квадратных метров на 57-м этаже Neva Towers в «Москва-Сити». Сделку провели еще в конце июня. По оценкам экспертов, стоимость жилья с учетом того, что один квадратный метр в «Москва-Сити» стоит около 650-700 тысяч рублей, составила 160-170 миллионов рублей.

Авторы статьи отметили, что это не единственная элитная недвижимость у пары. Супруги также имеют дом в Подмосковье, в 50 километрах от МКАД, площадью 250 квадратных метров. Дизайн коттеджа пара продумывала совместно. Кроме того, по неофициальным данным, в 2021 году Ревва приобрел за 42 миллиона рублей апартаменты в Дубае.

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