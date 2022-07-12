Концертный директор Кирилл Чибисов в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что за каждую встречу с певицей Светланой Лободой и молчание об отсутствии кровного родства с ее младшей дочерью Тильдой солист Rammstein Тилль Линдеманн получал по 150 тысяч долларов.

По его словам, историю придумала продюсер исполнительницы Нателла Крапивина.

Чибисов подчеркнул, что между Лободой и Линдеманном был заключен контракт, по которому от солиста Rammstein требовалось приезжать и фотографироваться в объятиях с певицей. За каждый такой раз он получал 150 тысяч долларов.

«Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, "переборщила с пластикой"», — добавил Чибисов.

А затем, по мнению концертного директора, Линдеманн «вошел во вкус, с удовольствием получал гонорар и обо всем молчал».