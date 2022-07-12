Концертный директор Кирилл Чибисов в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что за каждую встречу с певицей Светланой Лободой и молчание об отсутствии кровного родства с ее младшей дочерью Тильдой солист Rammstein Тилль Линдеманн получал по 150 тысяч долларов.
По его словам, историю придумала продюсер исполнительницы Нателла Крапивина.
Чибисов подчеркнул, что между Лободой и Линдеманном был заключен контракт, по которому от солиста Rammstein требовалось приезжать и фотографироваться в объятиях с певицей. За каждый такой раз он получал 150 тысяч долларов.
«Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, "переборщила с пластикой"», — добавил Чибисов.
А затем, по мнению концертного директора, Линдеманн «вошел во вкус, с удовольствием получал гонорар и обо всем молчал».
Ранее журналистка Алена Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» заявила, что солист Rammstein, несмотря на слухи, не имеет никакого отношения к младшей дочери Лободы Тильде. Она отметила, что певица родила от женатого бизнесмена, который не стал брать на себя ответственность, оставив исполнительницу саму разбираться с ситуацией. Имени предполагаемого отца Тильды Жигалова не назвала.