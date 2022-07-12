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23 минуты назад

«Рюмка водки» принесла Лепсу 50 миллионов долларов

Елена Прошина

Григорий Лепс рассказал, сколько он заработал на своём хите «Рюмка водки». Об этом пишет издание «Московский комсомолец».

Стало известно, сколько заработал Лепс на "Рюмке водки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подавляющее большинство своих песен он приобрёл у авторов, потому что те «были близки ему по духу».

Знаменитую песню «Рюмка водки» исполнитель выделил отдельно: «Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50».

Причину такого успеха этой песни Лепс назвать не смог. «Это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница».

Ранее Григорий Лепс заявлял, что хочет купить права на исполнение некоторых песен Юрия Шатунова, но не для того, чтобы исполнять их самостоятельно.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Григорий Лепс,
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