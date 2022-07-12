Стало известно, сколько заработал Лепс на "Рюмке водки"

Григорий Лепс рассказал, сколько он заработал на своём хите «Рюмка водки». Об этом пишет издание «Московский комсомолец».

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По его словам, подавляющее большинство своих песен он приобрёл у авторов, потому что те «были близки ему по духу».

Знаменитую песню «Рюмка водки» исполнитель выделил отдельно: «Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50».

Причину такого успеха этой песни Лепс назвать не смог. «Это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница».