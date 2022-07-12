Вдова Бодрова рассказала о пугающем сходстве их сына с отцом

Вдова Сергея Бодрова-младшего Светлана рассказала о сходстве их общего сына Александра с отцом. Как сообщает издание «Народные новости», она призналась, что иногда пугается такой схожести, которую она замечает в поведении молодого человека.

«Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — поведала вдова артиста.

Напомним, что в этом году Александру исполняется 20 лет. Сергей Бодров погиб в Северной Осетии во время схода лавины в Кармадонском ущелье в 2002 году, когда мальчику был всего месяц. Известно, что Александр занимается музыкой — пишет рэп и выступает под псевдонимом Simple Саня.