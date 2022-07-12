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1 час назад

Ведущая шоу «Алена, блин!» рассказала об отце младшей дочери Лободы

Алиса Селезнёва

Журналистка Алена Жигалова выдвинула свою версию о том, кто же на самом деле является отцом младшей дочери певицы Светланы Лободы. Об этом она рассказала в своем YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Ведущая шоу «Алена, блин!» рассказала об отце младшей дочери Лободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько лет Светлана Лобода жила в незарегистрированном браке с хореографом Андреем Царем. В 2011 году у них родилась дочь Евангелина, а в 2014-м они расстались. В мае 2018-го Лобода родила дочь Тильду. Имя отца она не раскрывает. Таблоиды приписали отцовство солисту Rammstein Тиллю Линдеманну.

При этом в шоу «Осторожно, Собчак!» Светлана Лобода заявила, что связана контрактом и не может говорить о том, кто отец ее младшей дочери. При этом певица подчеркнула, что Линдеманн – «*** [потрясающий. – Прим.ред.]».

По словам Алены Жигаловой, солист Rammstein не имеет никакого отношения к Тильде, а сама история с его возможным отцовством – пиар-ход команды Лободы.

«Света родила от бизнесмена, который был женат, и который, когда узнал о беременности, обещал жениться на ней, но что-то пошло не так. Света забеременела — мужик этот слился. Светлане нужно было как-то выходить из этой ситуации», - пояснила она.

Однако блогер не назвала имя предполагаемого отца младшей дочери Лободы.

В апреле певица попала в список артистов, которым в ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию России. В него вошли известные личности, которые выступили против спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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