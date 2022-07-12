Лепс рассказал о планах на зарубежные выступления

Певец Григорий Лепс рассказал о своих планах на заграничные выступления. Как сообщает WomanHit, музыкант поведал, что его гастрольный тур в Германию переносится уже в четвертый раз, однако сам он всегда готов к поездке.
«Тур переносился уже четвертый раз в связи с пандемией. Но я абсолютно уверен, что он состоится — организаторы на связи. Хотя, учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать», — заявил Лепс.
Он отметил, что гастроли российских музыкантов за границей — это исполнение песен для русскоязычных людей, поскольку местное население редко интересуется ими.
«Это музыка для тех, кто живет в этих странах, уехали туда давно. Есть те, кто уже во втором и третьем поколении понимают русский язык», — отметил Лепс.
По словам певца, раньше тоже самое происходило по США — в былые времена ему удавалось давать по 50 концертов за один гастрольный тур. Однако сейчас там люди потеряли интерес к российской музыке, отметил Лепс.
При этом любимый город исполнителя — Лондон — оказался закрыт для музыканта. Документы для въезда в Великобританию рассматривали четыре месяца, но в результате Лепсу отказали в визе.