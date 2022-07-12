Лепс рассказал о планах на зарубежные выступления

«Тур переносился уже четвертый раз в связи с пандемией. Но я абсолютно уверен, что он состоится — организаторы на связи. Хотя, учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать», — заявил Лепс.