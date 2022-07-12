София Ротару подверглась травле на Украине

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук и лидер группы Kozak System Иван Леньо

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устроили Софии Ротару настоящую травлю за то, что она до сих пор не высказалась по поводу спецоперации. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глянуть не может на "ах, каких людей" и ничего плохого не может сказать», - заявила Мосейчук.

По мнению телеведущей, певица могла бы обратиться к российскому президенту Владимиру Путину или к коллегам, поддержавшим спецоперацию. Например, к Филиппу Киркорову или Николаю Баскову, с которыми ранее часто выступала на одной сцене.

В свою очередь, Иван Леньо призвал зрителей воздержаться от покупки билетов на концерты отмалчивающихся артистов. По его мнению, это для них будет худшим наказанием.

«Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — трусы, ваши кумиры — плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты», — заявил Леньо.