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26 минут назад

Суд отказал владельцам жевачек «Love is…» в иске к Елене Темниковой

Никита Бородкин

Арбитражный суд Москвы отклонил иск голландской компании Minikim Holland B.V. к экс-участнице группы «Серебро» Елене Темниковой. Как сообщает РИА Новости, компания-правообладатель картинок-комиксов и серии товарных знаков «Love is…» потребовала с певицы 3 млн рублей за нарушение исключительных прав.

Суд отказал владельцам жевачек «Love is…» в иске к Темниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе 2020 года Темникова выпустила песню «Как на фантиках Love is…», которую в соцсетях проиллюстрировала картинкой с персонажами, напоминающими героев вкладышей известной жевательной резинки. В поддержку сингла она также выпустила футболки с их изображением.

Компания сочла это нарушен ее прав и решила получить от певицы Темниковой компенсацию. Арбитражный суд назначил экспертизу по делу, которая заявила, что персонажи на изображениях и футболках не стали результатом переработки героев вкладышей.

Отметим, что Minikim Holland в последнее время предъявила в российские арбитражные суды несколько исков о защите своих прав на бренды и изображения. В ее пользу уже взыскали 10 тысяч рублей компенсации с сети пиццерий Royal Food, 50 тысяч рублей — с фитнес-клуба «Алекс-Фитнес» 100 тысяч — с ресторана «Беринг» и 255 тысяч — с Альфа-банка.

Шоу-бизнес,Елена Темникова,Альфа-банк,
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