Суд отказал владельцам жевачек «Love is…» в иске к Темниковой

Арбитражный суд Москвы отклонил иск голландской компании Minikim Holland B.V. к экс-участнице группы «Серебро» Елене Темниковой. Как сообщает РИА Новости, компания-правообладатель картинок-комиксов и серии товарных знаков «Love is…» потребовала с певицы 3 млн рублей за нарушение исключительных прав.

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В августе 2020 года Темникова выпустила песню «Как на фантиках Love is…», которую в соцсетях проиллюстрировала картинкой с персонажами, напоминающими героев вкладышей известной жевательной резинки. В поддержку сингла она также выпустила футболки с их изображением.

Компания сочла это нарушен ее прав и решила получить от певицы Темниковой компенсацию. Арбитражный суд назначил экспертизу по делу, которая заявила, что персонажи на изображениях и футболках не стали результатом переработки героев вкладышей.