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36 минут назад

Лепс заявил, что его не пускают в Лондон

Певец Григорий Лепс рассказал, что столкнулся с невозможностью выступить за границей. Его слова цитирует WomanHit. В частности, артист не сможет поехать с концертом в Лондон.

Лепс пожаловался на невозможность уехать за границу

После четырех месяцев рассмотрения документов Лепсу отказали в получении визы.

"Наш любимый город, но меня уже туда не пускают", - поделился он.

В следующем году Лепс планировал провести концертный тур по Германии. Сейчас выступления певца находятся под вопросом. Концерты уже несколько раз переносились в связи с пандемией коронавируса.

"Учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать", - рассказал артист.

Ранее Григорий Лепс заявил, что хотел бы приобрести права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Григорий Лепс,
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