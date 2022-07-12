Лепс пожаловался на невозможность уехать за границу

Певец Григорий Лепс рассказал, что столкнулся с невозможностью выступить за границей. Его слова цитирует WomanHit. В частности, артист не сможет поехать с концертом в Лондон.
После четырех месяцев рассмотрения документов Лепсу отказали в получении визы.
"Наш любимый город, но меня уже туда не пускают", - поделился он.
В следующем году Лепс планировал провести концертный тур по Германии. Сейчас выступления певца находятся под вопросом. Концерты уже несколько раз переносились в связи с пандемией коронавируса.
"Учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать", - рассказал артист.
Ранее Григорий Лепс заявил, что хотел бы приобрести права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова.