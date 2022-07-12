Юрия Дудя оштрафовали за гей-пропаганду среди детей

Журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Как сообщает Telegram-канал Mash, Лефортовский районный суд Москвы еще 7 июля признал его виновным и приговорил его к штрафу в размере 120 тысяч рублей.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала, что причиной для штрафа стало интервью иноагента с «открытым геем-акционистом» Федором Павловым-Андреевичем.
«В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"», — рассказала Мизулина.
Глава организации добавила, что Дудь не явился на судебное заседание. По имеющейся информации, с января иноагент проживает в Испании.