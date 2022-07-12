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31 минуту назад

Юрия Дудя оштрафовали за гей-пропаганду среди детей

Никита Бородкин

Журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Как сообщает Telegram-канал Mash, Лефортовский районный суд Москвы еще 7 июля признал его виновным и приговорил его к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Юрия Дудя оштрафовали за гей-пропаганду среди детей
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала, что причиной для штрафа стало интервью иноагента с «открытым геем-акционистом» Федором Павловым-Андреевичем.

«В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"», — рассказала Мизулина.

Глава организации добавила, что Дудь не явился на судебное заседание. По имеющейся информации, с января иноагент проживает в Испании.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,
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