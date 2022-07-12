Юрия Дудя оштрафовали за гей-пропаганду среди детей

Журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Как сообщает Telegram-канал Mash, Лефортовский районный суд Москвы еще 7 июля признал его виновным и приговорил его к штрафу в размере 120 тысяч рублей.