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43 минуты назад

Пьера Нарцисса до сих пор не похоронили

Мария Иванова

Певца Пьера Нарцисса, скончавшегося 21 июня, похоронят в родном Камеруне лишь 23 июля. О том, что артист до сих пор не погребен, «СтарХиту» рассказала его бывшая жена Валерия Калачева.

"Это убийство": Пьера Нарцисса до сих пор не похоронили на родине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, из-за прихоти матери и сестры Пьера, в России прощание с ним переносилось два раза. Однако и на родине родственники не торопятся хоронить певца. По мнению Валерии, родня артиста поступает неправильно в первую очередь по отношению к нему самому.

«Сначала родные Пьера написали мне, что проведут церемонию 21 июля, я не стала им отвечать, так как между нами холодные отношения. Обратите внимание, и здесь, в России, два раза переносилось прощание, потому что я просто не могла вынести тело...» — рассказала Калачева.

Ситуацией возмущен и PR-менеджер и близкий друг Нарцисса Сергей Дворцов. По его словам, родственники сомневаются в официальной версии смерти певца и считают, что Пьера убили.

«Я так понял, что мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?! Теперь мы намерены подать в суд на врачей, которые допустили Пьера до боя (в рамках одного из шоу, — прим.) и не проверили его должным образом», — рассказал Дворцов.

Валерия также прояснила ситуацию с наследством певца. По ее словам, никакого имущества у него не было и наследовать нечего.

«У него не было никакой квартиры в Люберцах. Есть только моя недвижимость в Москве. Все. Пьер снимал различные апартаменты, которые были ему удобны для работы — это другой момент. Нет такого, чтобы я должна делиться с кем-то. И чем?» — отметила она.

Напомним, 45-летний Пьер Нарцисс умер 21 июня во время операции. Певец страдал от хронической формы подагры, в следствие чего у него отказали почки, а в ходе операционного вмешательства остановилось сердце.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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