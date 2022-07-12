"Это убийство": Пьера Нарцисса до сих пор не похоронили на родине

«Я так понял, что мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?! Теперь мы намерены подать в суд на врачей, которые допустили Пьера до боя (в рамках одного из шоу, — прим.) и не проверили его должным образом», — рассказал Дворцов.