Лолита прокомментировала слухи об эмиграции

Российская певица Лолита Милявская выступила с заявлением после появления слухов о ее эмиграции. Как сообщает «7дней», исполнительница призналась, что Россия дала ей все, о чем она могла мечтать, и переезжать в другие страны артистка не собирается.
«Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу! Столько любви, сколько я получала и получаю здесь… При всех моих обстоятельствах и неправильном поведении меня страна всегда понимала. Страна — это люди. Поэтому не задавайте мне больше таких вопросов», — заявила певица.
Напомним, что недавно Лолита уезжала из России к своим близким — она провела десятидневный отпуск в Болгарии, где живет ее дочь и мать. До этого семья Милявской приезжала к певице в Подмосковье из Киева, а после они приезжали к певице на майские праздники.