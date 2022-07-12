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1 час назад

«Чаша весов перевесила»: Милявская прокомментировала слухи об эмиграции

Никита Бородкин

Российская певица Лолита Милявская выступила с заявлением после появления слухов о ее эмиграции. Как сообщает «7дней», исполнительница призналась, что Россия дала ей все, о чем она могла мечтать, и переезжать в другие страны артистка не собирается.

Лолита прокомментировала слухи об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу! Столько любви, сколько я получала и получаю здесь… При всех моих обстоятельствах и неправильном поведении меня страна всегда понимала. Страна — это люди. Поэтому не задавайте мне больше таких вопросов», — заявила певица.

Напомним, что недавно Лолита уезжала из России к своим близким — она провела десятидневный отпуск в Болгарии, где живет ее дочь и мать. До этого семья Милявской приезжала к певице в Подмосковье из Киева, а после они приезжали к певице на майские праздники.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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