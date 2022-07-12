Вечер памяти Жанны Фриске закончился скандалом

Благотворительный концерт в память о певице Жанне Фриске обернулся громким скандалом. Мероприятие назвали «помойкой» и «обдираловкой».

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На вечере должны были выступить молодые исполнители. Выяснилось, что за право появиться на сцене нужно заплатить 5 тысяч рублей. Билеты для зрителей стоили по 1 тысяче рублей.

Больше всех концерт раскритиковал певец Александр Попов. Поинформации издания «Дни.ру», он якобы кричал в лицо отцу Фриске, что не будет участвовать в «этой бизнес-конференции».

Артист считает, что экс-солистка «Блестящих» не заслужила такого отношения к себе и безобразного концерта.

После разборок вслед за Поповым стали уходить и другие.Поклонники артистки сочли позором делать бизнес на покойной певице.