Меган Маркл обвинила принца Гарри в неверности

Источник, близкий к королевской семье Великобритании, рассказал о крупной ссоре между Меган и Гарри.

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По его словам, Меган Маркл обнаружила в телефоне своего супруга Гарри Смс-сообщения от другой женщины. В переписке внук Елизаветы II договаривается о встрече — «увидимся позже».

После увиденного герцогиня Сассекская устроила скандал принцу.

«Меган боится того, как будет выглядеть скандал с изменой», — пишет об этом Express, ссылаясь на свои источники.