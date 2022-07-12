Меган Маркл обвинила принца Гарри в неверности

Источник, близкий к королевской семье Великобритании, рассказал о крупной ссоре между Меган и Гарри.
По его словам, Меган Маркл обнаружила в телефоне своего супруга Гарри Смс-сообщения от другой женщины. В переписке внук Елизаветы II договаривается о встрече — «увидимся позже».
После увиденного герцогиня Сассекская устроила скандал принцу.
«Меган боится того, как будет выглядеть скандал с изменой», — пишет об этом Express, ссылаясь на свои источники.
Напомним, два года назад Маркл и принц Гарри переехали жить из Британии в Соединенные Штаты. Внуку королевы тяжело дается жизнь за границей, он тоскует по старым привычкам и друзьям.