Стоянов раскрыл размер своей зарплаты в 90-е годы

«Развал Союза прошелся по нашей семье очень жестко. Мой отец уходил из жизни в 1993-м году. У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить», — вспомнил Стоянов.