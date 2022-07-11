Стоянов раскрыл размер своей зарплаты в 90-е годы

Известный российский и советский актер, юморист, телеведущий Юрий Стоянов раскрыл размер своей зарплаты в 1993 году. В интервью изданию «Аргументы и факты» он рассказал, что его жалование в театре составляло 140 рублей.
Актер отметил, что 90-е годы его семья пережила очень тяжело.
«Развал Союза прошелся по нашей семье очень жестко. Мой отец уходил из жизни в 1993-м году. У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить», — вспомнил Стоянов.
По словам артиста, в те годы жизнь вокруг была «нарушена, разрушена, поломана». «Страна умирала, и мой отец вместе с ней умирал», — поделился своими ощущениями Стоянов.
Ранее размер своей пенсии раскрыл 82-летний писатель-сатирик, сценарист и артист эстрады Лион Измайлов.