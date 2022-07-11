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40 минут назад

Отец Урганта раскрыл планы сына на карьеру в России

Елена Прошина

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей ответил на вопрос о продолжении карьеры сына в России. По его словам, он не прекращал свою деятельность все это время и не планирует этого делать в будущем. Соответствующее заявление актер сделал в разговоре с «Комсомольской правдой».

Отец Урганта раскрыл планы сына на карьеру в России
Фото: ТАССТАСС

Ургант отметил, что его сын «российский гражданин», который любит родину и собирается «не только продолжать в РФ карьеру, он ее вообще не прекращал».

Ургант впервые появился на публике с начала российской спецоперации

«Просто по независящим от него причинам закрыли его программу временно. Вот и все», — добавил актер.

Также Ургант выступил с критикой в адрес звезд, которые негативно высказывались о его сыне во время его отъезда из России в отпуск. Актер посетовал на отсутствие закона, позволяющего прекратить «льющееся вранье и дерьмо» от коллег и друзей в таких ситуациях.

Ранее сообщалось, что впервые за полгода Иван Ургант выступил на публике в России. Он стал ведущим церемонии благотворительного фонда «Друзья», которая прошла в парке Царицыно в Москве.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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