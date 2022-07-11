Лепс захотел купить права на песни Шатунова

Григорий Лепс хотел бы приобрести права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова, об этом певец сообщил на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.
Музыкант рассказал, что для артиста угадать, какая песня может стать потенциальным хитом, очень сложно, такое произведение можно искать всю жизнь.
"Это как "Белые розы" "Ласкового мая", найти сейчас такое произведение, и я бы отдал колоссальное количество средств, лишь бы его приобрести. Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь", - рассказал певец.
При этом Лепс добавил, что сам бы вряд ли исполнил эти композиции, так как в силу возраста ему кажется странным петь их в той манере, в которой пел Шатунов.
Группа "Ласковый май", основанная в 1986 году, получила широкую известность благодаря хитам "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь" и "Седая ночь". В 1991 году один из ее участников Юрий Шатунов принял решение покинуть коллектив, отправился в Германию, где получил образование звукорежиссера. В 1992 году певец начал сольную карьеру.
Григорий Лепс также назвал песню "Рюмка водки на столе" единственной композицией, в популярности которой он был уверен. "Я не был уверен в песне "Самый лучший день", ну песня и песня. Хорошая была песня "Я счастливый", замечательная была "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил, что это обязательно будет хитом. Я был уверен в "Рюмке водки", но я не знаю, почему", - поделился музыкант.
Григорий Лепс - российский певец и композитор, заслуженный артист России. Исполнитель песен "Водопад", "Я тебя не люблю", "Самый лучший день", "Рюмка водки на столе" и других.