Лепс захотел купить права на песни Шатунова

Григорий Лепс хотел бы приобрести права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова, об этом певец сообщил на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

Фото: ТАСС ТАСС

Музыкант рассказал, что для артиста угадать, какая песня может стать потенциальным хитом, очень сложно, такое произведение можно искать всю жизнь.

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"Это как "Белые розы" "Ласкового мая", найти сейчас такое произведение, и я бы отдал колоссальное количество средств, лишь бы его приобрести. Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь", - рассказал певец.

При этом Лепс добавил, что сам бы вряд ли исполнил эти композиции, так как в силу возраста ему кажется странным петь их в той манере, в которой пел Шатунов.

Группа "Ласковый май", основанная в 1986 году, получила широкую известность благодаря хитам "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь" и "Седая ночь". В 1991 году один из ее участников Юрий Шатунов принял решение покинуть коллектив, отправился в Германию, где получил образование звукорежиссера. В 1992 году певец начал сольную карьеру.

Григорий Лепс также назвал песню "Рюмка водки на столе" единственной композицией, в популярности которой он был уверен. "Я не был уверен в песне "Самый лучший день", ну песня и песня. Хорошая была песня "Я счастливый", замечательная была "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил, что это обязательно будет хитом. Я был уверен в "Рюмке водки", но я не знаю, почему", - поделился музыкант.