В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
23 минуты назад

Охлобыстин рассказал, почему творчество уехавших звезд не нужно на западе

Алиса Селезнёва

Актер Иван Охлобыстин высказался про уехавших из России звезд. По мнению артиста, за границей никто из них не будет нужен, т.к. их творчество может в полной мере понять только русский человек. Об этом он рассказал «СтарХиту».

Охлобыстин рассказал, почему творчество уехавших звезд не нужно на западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Охлобыстин подчеркнул, что творчество отечественных знаменитостей было востребовано только на территории России. После переезда навряд ли артисты смогут обрести былую популярность и у зарубежной аудитории.

«Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским», — сказал актер.

Он также добавил, что из-за случившегося успел даже поругаться с некоторыми знаменитостями. К примеру, он вспомнил историю, когда нахамил Андрею Макаревичу. Охлобыстин признался, что позднее все же извинился перед музыкантом, т.к. «политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял».

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Андрей Макаревич,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители