Охлобыстин рассказал, почему творчество уехавших звезд не нужно на западе

Актер Иван Охлобыстин высказался про уехавших из России звезд. По мнению артиста, за границей никто из них не будет нужен, т.к. их творчество может в полной мере понять только русский человек. Об этом он рассказал «СтарХиту».
Охлобыстин подчеркнул, что творчество отечественных знаменитостей было востребовано только на территории России. После переезда навряд ли артисты смогут обрести былую популярность и у зарубежной аудитории.
«Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским», — сказал актер.
Он также добавил, что из-за случившегося успел даже поругаться с некоторыми знаменитостями. К примеру, он вспомнил историю, когда нахамил Андрею Макаревичу. Охлобыстин признался, что позднее все же извинился перед музыкантом, т.к. «политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял».