Ротару отказала Пугачевой в свадьбе ее сына с Орбакайте

Журналист Денис Сорокин рассказал, что певица София Ротару отказала Алле Пугачевой в предложении женить своего сына Руслана Евдокименко на дочери Примадонны Кристине Орбакайте. Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, Ротару посчитала, что в этом деле «нужен не расчет, а все-таки чувства». Певица захотела, чтобы Руслан сам встретил девушку, которая бы стала его женой.
«Для Пугачевой это был большой удар. Во-первых, ей отказали. А во-вторых, отказала главная конкурентка», — сказал Сорокин.
Журналист подчеркнул, что отношения между российской и украинской певицами всегда были тяжелыми, а этот случай сильно задел самолюбие Пугачевой.
Напомним, что ранее сестра Ротару Аурика опровергла слухи о проблемах со здоровьем у певицы. Она рассказала, что София сейчас живет в Киеве в доме своего сына и его жены, а к ним периодически приезжают уже повзрослевшие внутри.