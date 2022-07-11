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34 минуты назад

«Нужен не расчет, а чувства»: Ротару отказала Пугачевой в свадьбе ее сына с Орбакайте

Никита Бородкин

Журналист Денис Сорокин рассказал, что певица София Ротару отказала Алле Пугачевой в предложении женить своего сына Руслана Евдокименко на дочери Примадонны Кристине Орбакайте. Об этом сообщает «Пятый канал».

Ротару отказала Пугачевой в свадьбе ее сына с Орбакайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Ротару посчитала, что в этом деле «нужен не расчет, а все-таки чувства». Певица захотела, чтобы Руслан сам встретил девушку, которая бы стала его женой.

«Для Пугачевой это был большой удар. Во-первых, ей отказали. А во-вторых, отказала главная конкурентка», — сказал Сорокин.

Журналист подчеркнул, что отношения между российской и украинской певицами всегда были тяжелыми, а этот случай сильно задел самолюбие Пугачевой.

Напомним, что ранее сестра Ротару Аурика опровергла слухи о проблемах со здоровьем у певицы. Она рассказала, что София сейчас живет в Киеве в доме своего сына и его жены, а к ним периодически приезжают уже повзрослевшие внутри.

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