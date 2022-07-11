Ротару отказала Пугачевой в свадьбе ее сына с Орбакайте

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По его словам, Ротару посчитала, что в этом деле «нужен не расчет, а все-таки чувства». Певица захотела, чтобы Руслан сам встретил девушку, которая бы стала его женой.

«Для Пугачевой это был большой удар. Во-первых, ей отказали. А во-вторых, отказала главная конкурентка», — сказал Сорокин.

Журналист подчеркнул, что отношения между российской и украинской певицами всегда были тяжелыми, а этот случай сильно задел самолюбие Пугачевой.