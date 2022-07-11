В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом

Алиса Селезнёва

Певец Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом. Как сообщает РИА Новости, ранее музыкант дал концерты в Донецке и Луганске.

Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой-то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию. Другой я себе не представляю», — сказал Лепс в ходе творческой встречи.

Певец отметил, что в этом деле он не одинок и очень многие артисты посещают «горячие точки», выступая там для местных жителей и солдат.

Напомним, что ранее Лепс назвал эмиграцию из России, даже временную, — большой ошибкой. По его мнению, каждый человек должен умереть в том месте, в котором родился.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители