Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом

«Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой-то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию. Другой я себе не представляю», — сказал Лепс в ходе творческой встречи.