Певец Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом. Как сообщает РИА Новости, ранее музыкант дал концерты в Донецке и Луганске.
«Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой-то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию. Другой я себе не представляю», — сказал Лепс в ходе творческой встречи.
Певец отметил, что в этом деле он не одинок и очень многие артисты посещают «горячие точки», выступая там для местных жителей и солдат.
Напомним, что ранее Лепс назвал эмиграцию из России, даже временную, — большой ошибкой. По его мнению, каждый человек должен умереть в том месте, в котором родился.