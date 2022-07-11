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1 час назад

«Привет из Юрмалы»: уехавший из России Светлаков связался с фанатами

Никита Бородкин

Комик Сергей Светлаков вышел на связь с поклонниками после длительного молчания и передал им привет из Юрмалы. Как сообщает «КП», артист признался, что продал дом в латвийском городе.

Уехавший из России Светлаков связался с фанатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всем привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира», — заявил Светлаков.

Напомним, что ранее юморист опроверг информацию об отъезде из России. Он поделился своими планами на будущее и пообещал, что уже этой осенью планирует снова «встретиться со зрителем».

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Слухи об эмиграции артиста возникли после появления информации о переносе шоу «ПрожекторПерисХилтон». Причиной стало то, что ведущие шоу, Иван Ургант и Гарик Мартиросян вместе со Светлаковым сейчас находятся вне России.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Сергей Светлаков,
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