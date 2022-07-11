Уехавший из России Светлаков связался с фанатами

Комик Сергей Светлаков вышел на связь с поклонниками после длительного молчания и передал им привет из Юрмалы. Как сообщает «КП», артист признался, что продал дом в латвийском городе.

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«Всем привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира», — заявил Светлаков.

Напомним, что ранее юморист опроверг информацию об отъезде из России. Он поделился своими планами на будущее и пообещал, что уже этой осенью планирует снова «встретиться со зрителем».