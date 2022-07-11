Моргенштерн уехал в Израиль

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) улетел в Израиль. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях артист опубликовал кадры, на которых поставил отметку о пребывании в стране.
Напомним, что ранее исполнитель находился в Чехии, где его заметили с экс-супругой Диларой Зинатуллиной. Через несколько дней Моргенштерн заявил, что собирается вернуться в Россию — он показал фото авиабилета из Праги в Москву. Позднее оказалось, что рэпер решил таким образом пошутить над подписчиками — возле его ресторана Kaif Provenance в Москве поклонников ждал двойник певца.
В последние месяцы Алишер жил в Дубае. Он уехал из России в ОАЭ после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант может быть связан с торговлей наркотиками.