Моргенштерн уехал в Израиль

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) улетел в Израиль. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях артист опубликовал кадры, на которых поставил отметку о пребывании в стране.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что ранее исполнитель находился в Чехии, где его заметили с экс-супругой Диларой Зинатуллиной. Через несколько дней Моргенштерн заявил, что собирается вернуться в Россию — он показал фото авиабилета из Праги в Москву. Позднее оказалось, что рэпер решил таким образом пошутить над подписчиками — возле его ресторана Kaif Provenance в Москве поклонников ждал двойник певца.