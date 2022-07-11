Сестра Ротару раскрыла правду о здоровье певицы

Сестра Софии Ротару Аурика раскрыла правду о здоровье своей знаменитой родственницы. Как сообщает «Экспресс-газета», она опровергла слухи о серьезном заболевании у певицы.
Напомним, что в конце февраля Ротару решила отказаться от общения с прессой, чтобы избежать скандалов на политические темы. Однако полностью прекратить работу знаменитость не могла и продолжила выступать на корпоративах.
Весной в сети появилось видео, на котором Ротару поет перед гостями одной из частных вечеринок. В Сети отметили, что певица ослабела — она якобы с трудом передвигается, а трясущиеся руки еле удерживают микрофон.
«Это, слава богу, все сплетни. Когда София была худая, писали, что у нее туберкулез. В одно время говорили, что она умерла. Господи, людям делать нечего! Сестра здорова и проживет еще долго. Не знаю, кому все это нужно, но Софию то замуж выдают, то она болеет. Пусть люди ничего не думают, все нормально, все хорошо», — сказала Аурика.
Сестра Ротару отметила, что сейчас артистка живет в Киеве вместе с сыном и его женой в большом доме. Время от времени к ним в гости приезжают внуки.