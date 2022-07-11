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53 минуты назад

«Говорили, что умерла»: сестра Ротару раскрыла правду о здоровье певицы

Никита Бородкин

Сестра Софии Ротару Аурика раскрыла правду о здоровье своей знаменитой родственницы. Как сообщает «Экспресс-газета», она опровергла слухи о серьезном заболевании у певицы.

Сестра Ротару раскрыла правду о здоровье певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в конце февраля Ротару решила отказаться от общения с прессой, чтобы избежать скандалов на политические темы. Однако полностью прекратить работу знаменитость не могла и продолжила выступать на корпоративах.

Весной в сети появилось видео, на котором Ротару поет перед гостями одной из частных вечеринок. В Сети отметили, что певица ослабела — она якобы с трудом передвигается, а трясущиеся руки еле удерживают микрофон.

«Это, слава богу, все сплетни. Когда София была худая, писали, что у нее туберкулез. В одно время говорили, что она умерла. Господи, людям делать нечего! Сестра здорова и проживет еще долго. Не знаю, кому все это нужно, но Софию то замуж выдают, то она болеет. Пусть люди ничего не думают, все нормально, все хорошо», — сказала Аурика.

Сестра Ротару отметила, что сейчас артистка живет в Киеве вместе с сыном и его женой в большом доме. Время от времени к ним в гости приезжают внуки.

Шоу-бизнес,София Ротару,
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