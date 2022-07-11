Сестра Ротару раскрыла правду о здоровье певицы

«Это, слава богу, все сплетни. Когда София была худая, писали, что у нее туберкулез. В одно время говорили, что она умерла. Господи, людям делать нечего! Сестра здорова и проживет еще долго. Не знаю, кому все это нужно, но Софию то замуж выдают, то она болеет. Пусть люди ничего не думают, все нормально, все хорошо», — сказала Аурика.