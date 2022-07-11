Критик Соседов назвал главную ошибку Шатунова

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире YouTube-шоу «Хватит слухов!» раскрыл главную ошибку певца Юрия Шатунова после распада группы «Ласковый май».
По мнению журналиста, главной ошибкой Шатунова стало то, что после ухода из группы он не поменял свой репертуар. Соседов считает, что Шатунову в силу своего возраста нужно было исполнять более серьезные песни.
«Петь сегодня в полтинник про первую любовь, первый поцелуй, или "ты ушла и не пришла" — ну это смешно», — сказал журналист.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии.
Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что певца кремировали, чтобы скрыть настоящую причину смерти. По версии Разина, в плохом самочувствии Шатунова виноват его директор Аркадий Кудряшов, который давал певцу транквилизаторы, а тот позднее начал смешивать их с алкоголем. На фоне слабого сердца и напряженного графика работы, организм Юрия не выдержал.