Критик Соседов назвал главную ошибку Шатунова

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире YouTube-шоу «Хватит слухов!» раскрыл главную ошибку певца Юрия Шатунова после распада группы «Ласковый май».

Фото: vk.com/shatunov.yuriy vk.com/shatunov.yuriy

По мнению журналиста, главной ошибкой Шатунова стало то, что после ухода из группы он не поменял свой репертуар. Соседов считает, что Шатунову в силу своего возраста нужно было исполнять более серьезные песни.

«Петь сегодня в полтинник про первую любовь, первый поцелуй, или "ты ушла и не пришла" — ну это смешно», — сказал журналист.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии.