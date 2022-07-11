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56 минут назад

Критик Соседов назвал главную ошибку Шатунова

Мария Иванова

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире YouTube-шоу «Хватит слухов!» раскрыл главную ошибку певца Юрия Шатунова после распада группы «Ласковый май».

Критик Соседов назвал главную ошибку Шатунова
Фото: vk.com/shatunov.yuriyvk.com/shatunov.yuriy

По мнению журналиста, главной ошибкой Шатунова стало то, что после ухода из группы он не поменял свой репертуар. Соседов считает, что Шатунову в силу своего возраста нужно было исполнять более серьезные песни.

«Петь сегодня в полтинник про первую любовь, первый поцелуй, или "ты ушла и не пришла" — ну это смешно», — сказал журналист.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии.

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что певца кремировали, чтобы скрыть настоящую причину смерти. По версии Разина, в плохом самочувствии Шатунова виноват его директор Аркадий Кудряшов, который давал певцу транквилизаторы, а тот позднее начал смешивать их с алкоголем. На фоне слабого сердца и напряженного графика работы, организм Юрия не выдержал.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Сергей Соседов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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