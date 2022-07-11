Суд запретил Джанабаевой исполнять хит Апиной

«Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. Дело в том, что у меня нестандартная фигура: никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование», — поделилась Апина.