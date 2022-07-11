Суд запретил Джанабаевой исполнять хит Апиной

Певица Алена Апина в суде запретила исполнять песню группы «Комбинация «Бухгалтер» экс-участнице «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Два года назад на Первом канале Джанабаева перепела хит в рамках передачи «Три аккорда».
Выпуск находился в свободном доступе онлайн. Сейчас соответствующий выпуск программы «Три Аккорда» заблокирован Роскомнадзором после иска о защите авторских прав, поданного Апиной.
Ранее сообщалось, что Апина впервые появилась на светском мероприятии после пластической операции.
«Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. Дело в том, что у меня нестандартная фигура: никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование», — поделилась Апина.