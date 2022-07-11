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11 минут назад

Mash: Альбине Джанабаевой запретили петь хит Апиной и "Комбинации" "Бухгалтер"

Газета.Ruиещё 2

Певица Алена Апина в суде запретила исполнять песню группы «Комбинация «Бухгалтер» экс-участнице «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Суд запретил Джанабаевой исполнять хит Апиной
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Два года назад на Первом канале Джанабаева перепела хит в рамках передачи «Три аккорда».

Выпуск находился в свободном доступе онлайн. Сейчас соответствующий выпуск программы «Три Аккорда» заблокирован Роскомнадзором после иска о защите авторских прав, поданного Апиной.

Ранее сообщалось, что Апина впервые появилась на светском мероприятии после пластической операции.

«Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. Дело в том, что у меня нестандартная фигура: никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование», — поделилась Апина.

Шоу-бизнес,Алена Апина,Роскомнадзор,Первый канал,
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