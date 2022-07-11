Молодую супругу Петросяна публично обвинили в проституции

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как ее назвали проституткой в одном из магазинов. Как сообщает «Экспресс-газета», инцидент произошел несколько лет назад в магазине «Аленка» на Тверской.

Фото: t.me/mamashaVagashi t.me/mamashaVagashi

«Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: "Проститутка. Счастья тебе не видать"». В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел», — написала Брухунова.

Агрессивную женщину попытался успокоить ее муж, однако сама Брухунова после такого заявления не смогла дождаться своей очереди до кассы и ушла без покупок. Татьяна добавила, что ни на кого не злится и не осуждает — по ее мнению, у каждого человека есть «внутренне мерило культуры».

«Судить же того, о жизни кого ничего не знаешь — грех», — заключила она.