Молодую супругу Петросяна публично обвинили в проституции

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как ее назвали проституткой в одном из магазинов. Как сообщает «Экспресс-газета», инцидент произошел несколько лет назад в магазине «Аленка» на Тверской.
«Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: "Проститутка. Счастья тебе не видать"». В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел», — написала Брухунова.
Агрессивную женщину попытался успокоить ее муж, однако сама Брухунова после такого заявления не смогла дождаться своей очереди до кассы и ушла без покупок. Татьяна добавила, что ни на кого не злится и не осуждает — по ее мнению, у каждого человека есть «внутренне мерило культуры».
«Судить же того, о жизни кого ничего не знаешь — грех», — заключила она.
Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в декабре 2019 года. В марте 2020 года у них на свет появился сын Ваган. С экс-супругой, юмористкой Еленой Степаненко, Петросян развелся в 2018 году — их разрыв шокировал публику, поскольку пара прожила вместе более 30 лет.