Российская оперная певица Анна Нетребко напилась и назвала своих подписчиков «долбоящерами». Как сообщает Teleprogramma.pro, сейчас артистка находится с гастролями в Италии, откуда опубликовала видеозапись с прогулки с мужем и друзьями.

На видео артистка призналась, что она «счастливая и немного пьяная», что для нее полностью «нормально». В ответ на это муж заявил, что ее подписчики все равно будут ее попрекать, назвав их «долбоящерами».

«Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!» — согласилась с ним певица.

Напомним, что ранее начали распространятся слухи об отмене концерта певицы в Германии — 3 сентября артистка должна спеть в Шутгарте. Позднее представители Нетребко опровергли информацию, заявив, что выступление все равно состоится.