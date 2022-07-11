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43 минуты назад

Анна Нетребко напилась и оскорбила своих подписчиков

Никита Бородкин

Российская оперная певица Анна Нетребко напилась и назвала своих подписчиков «долбоящерами». Как сообщает Teleprogramma.pro, сейчас артистка находится с гастролями в Италии, откуда опубликовала видеозапись с прогулки с мужем и друзьями.

На видео артистка призналась, что она «счастливая и немного пьяная», что для нее полностью «нормально». В ответ на это муж заявил, что ее подписчики все равно будут ее попрекать, назвав их «долбоящерами».

«Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!» — согласилась с ним певица.

Напомним, что ранее начали распространятся слухи об отмене концерта певицы в Германии — 3 сентября артистка должна спеть в Шутгарте. Позднее представители Нетребко опровергли информацию, заявив, что выступление все равно состоится.

Оперная певица Анна Нетребко оказалась в центре очередного скандала

При этом певицу охотно принимают в Италии. В конце весны стало известно, что Анне удастся спеть в знаменитом оперном театре в Милане «Ла Скала».

Шоу-бизнес,Видео,Анна Нетребко,
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