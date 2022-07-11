Тело Пьера Нарцисса захоронят только 23 июля

Тело поп-исполнителя Пьера Нарцисса, перевезенное на родину в Камерун, пока не похоронили. Об этом рассказал советник посла Камеруна Танга Бианг в беседе с Daily Storm.
Предположительно, Нарцисса похоронят 23 июля. «22 июля: поднятие тела в морге Чу в Яунде. Затем следует бдение до четырех часов утра. 23 июля: отправление похоронной процессии в деревню Дибомбари в Дуале, где он будет похоронен», — процитировал расписание прощальной церемонии Танга Бианг.
Все желающие проститься с артистом смогут воспользоваться автобусами, чтобы приехать на место захоронения.
Пьер Нарцисс скончался 21 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Проститься с Нарциссом поклонники таланта смогли 30 июня в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
Ранее основатель ММА-лиги «Наше дело» Артур Арутюнян ответил на обвинения экс-супруги покойного артиста Пьера Нарцисса Валерии Калачевой. Известно, что Калачева решила подать в суд на промоушен за эксплуатацию имени ее покойного супруга и то, что его хотели выпустить на ринг больным.