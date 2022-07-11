Дочери Навки и Лепса окончили вузы, а наследница Ефремова идет во ВГИК

Лето — пора выпускных для студентов высших учебных заведений и поступлений для абитуриентов. Как сообщает «КП», этом году одни наследники звезд защитили и получили красные и не только дипломы, а другие лишь готовятся начать грызть «гранит науки».

Фото: t.me/strizhenovaekaterina t.me/strizhenovaekaterina

Стриженова-младшая, дочь Лепса и наследница Навки теперь с дипломом

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Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых с отличием закончила МГУ. Госэкзамены Саша сдала на отлично, заодно став победителем олимпиады, а после успешно защитила диплом. По словам девушки, ей повезло учиться в дружной группе на социологическом факультете. Отметим, что у нее уже есть небольшой совместный бизнес с подругами — рекламное агентство.

Дочь Григория Лепса Ева Лепсверидзе в этом году окончила МГИМО. Она училась на факультете международной журналистки по специализации связи с общественностью. Знаменитому отцу пришлось прервать гастрольный тур по стране, чтобы прилететь на несколько часов в Москву, чтобы побывать на вручении диплома дочери.

Сама Ева не скрывает, что училась на платном отделении и пока не собирается работать по специальности. Она планирует дальше заниматься музыкой — девушка поет в группе Cosmos girls.

Диплом МГИМО получила и старшая дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки — Александра Жулина, которая училась на факультете международных экономических отношений. Еще год назад она открыла свой бизнес — продажу чая с полезными добавками Bubble Tea. Сейчас в Москве работают две точки сети: в «Депо» и Парке Горького.

Дети звезд выбирают творческие профессии

Актер Оскар Кучера в конце прошлой недели рассказал, что его старший сын Александр поступил в школу-студию МХАТ. В сентябре прошлого года он пошел на подготовительные курсы в театральный вуз и успешно прошел несколько туров испытаний.

Второй сын Кучеры от другого брака, которого тоже зовут Александр, поступает в Высшую школу экономики, где собирается учиться на факультете управления бизнесом. Обучение там платное, 650 тысяч рублей за год, однако даже за деньги там всегда большой конкурс.

Старшая дочь актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой несколько лет снимается в сериалах, поэтому оканчивала очное отделение школы. В 2022 году зрители увидели сразу три проекта, в которых снималась Полина: сериалы «Алиса», «Паромщица-2» и «Отчаянная». Девушка подала документы во все именитые театральные вузы, как это принято у будущих кинозвезд. Какой из них выберет Полина — пока неизвестно.

Аврора Трейман, дочь телеведущей Авроры, подала документы на продюсерский факультет ВГИКа. Кроме результатов ЕГЭ от нее потребуются хорошие результаты на творческих испытаниях, которые проходят в июле.

Дочь Михаила Ефремова от его брака с Софьей Кругликовой в этом году закончила математическую школу №57. Раньше Вера хотела поступать на актерский факультет театрального вуза, однако теперь думает стать кинокритиком, для чего подала документы на киноведение во ВГИК. Для подстраховки она выбрала журналистские факультеты сразу в нескольких вузах.

Самым юным абитуриентом в этом году оказался сын певца Стаса Костюшкина и телеведущей Юлии Костюшкиной Богдан. 15-летний подросток решил после окончания девятого класса поступить в киноколледж на факультет анимации. Его отец отмечал, что ребенок с девяти лет повторял, что будет рисовать мультфильмы — это его главная мечта.