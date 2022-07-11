Бузова записала видео у самого высокого водопада в ЮАР

Ольга Бузова посетила самый высокий водопад в ЮАР. Об этом певица и телеведущая рассказала поклонникам в своем личном Telegram-канале. 36-летняя знаменитость разместила в социальной сети видео, на котором она запечатлена в ярко-желтом костюме на фоне природных красот.