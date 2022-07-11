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29 минут назад

Бузова записала видео у самого высокого водопада в ЮАР

Денис Фьючин

Ольга Бузова посетила самый высокий водопад в ЮАР. Об этом певица и телеведущая рассказала поклонникам в своем личном Telegram-канале. 36-летняя знаменитость разместила в социальной сети видео, на котором она запечатлена в ярко-желтом костюме на фоне природных красот.

«Водопад “Лиссабон” (Lisbon Falls) — самый высокий в Южно-Африканской Республике. Он располагается к северу от городка Граскоп в провинции Мпумаланга, и находится достаточно близко к Блайд Каньон», – подписала публикацию популярная исполнительница.

Напомним, сейчас Бузова находится в ЮАР на съемках шоу «Звезды в Африке».

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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