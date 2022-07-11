Бузова записала видео у самого высокого водопада в ЮАР

Ольга Бузова посетила самый высокий водопад в ЮАР. Об этом певица и телеведущая рассказала поклонникам в своем личном Telegram-канале. 36-летняя знаменитость разместила в социальной сети видео, на котором она запечатлена в ярко-желтом костюме на фоне природных красот.
«Водопад “Лиссабон” (Lisbon Falls) — самый высокий в Южно-Африканской Республике. Он располагается к северу от городка Граскоп в провинции Мпумаланга, и находится достаточно близко к Блайд Каньон», – подписала публикацию популярная исполнительница.
Напомним, сейчас Бузова находится в ЮАР на съемках шоу «Звезды в Африке».