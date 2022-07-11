Агутин оттолкнул забравшегося на сцену фаната и попал на видео

Певец Леонид Агутин оттолкнул фаната, который забрался на сцену во время его выступления. Инцидент произошел на концерте в Челябинской области . Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

На кадрах видно, как незнакомец беспрепятственно забрался на сцену, когда там пел Агутин, и подошел к нему. Артист на долю секунды прервал свое выступление и рукой оттолкнул навязчивого поклонника, после чего продолжил петь. Популярный исполнитель пожаловался зрителям, что мужчина «подпортил ему настроение», уточняет канал.