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1 час назад

Агутин оттолкнул забравшегося на сцену фаната и попал на видео

Денис Фьючин

Певец Леонид Агутин оттолкнул фаната, который забрался на сцену во время его выступления. Инцидент произошел на концерте в Челябинской области. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

На кадрах видно, как незнакомец беспрепятственно забрался на сцену, когда там пел Агутин, и подошел к нему. Артист на долю секунды прервал свое выступление и рукой оттолкнул навязчивого поклонника, после чего продолжил петь. Популярный исполнитель пожаловался зрителям, что мужчина «подпортил ему настроение», уточняет канал.

Шоу-бизнес,Видео,Леонид Агутин,
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