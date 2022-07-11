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1 час назад

Алла Пугачева едва не стала жертвой серийного маньяка-убийцы

Слово и Дело

Несколько лет назад певица Алла Пугачева была вынуждена скрываться от серийного маньяка. До нападения на Примадонну он успел расправиться с четырьмя жертвами, передает «Московский комсомолец».

Почему Пугачевой пришлось перемещаться по квартире на четвереньках
Фото: globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Lookgloballookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look

Злоумышленник влюбился в молодую Пугачеву, когда отбывал срок в местах лишения свободы. После выхода из тюрьмы он решил поехать в Москву, чтобы лично увидеться с кумиром. По пути он убил несколько девушек, внешне напоминающих ему певицу.

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Тогда о маньяке узнали правоохранители и предупредили об опасности Примадонну. До задержания преступника певице пришлось жить в настоящем стрессе. По словам друзей артистки, она почти не выходила из своего дома и передвигалась по квартире на четвереньках, чтобы убийца случайно не увидел ее в окне.

Позднее полицейским все уже удалось поймать маньяка. Во время изучения его записной книжки они выяснили, что убийца интересовался и Софией Ротару, отслеживая ее гастроли и поездки.

Шоу-бизнес,София Ротару,Алла Пугачева,
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