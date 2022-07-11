Почему Пугачевой пришлось перемещаться по квартире на четвереньках

Несколько лет назад певица Алла Пугачева была вынуждена скрываться от серийного маньяка. До нападения на Примадонну он успел расправиться с четырьмя жертвами, передает «Московский комсомолец».

Фото: globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look

Злоумышленник влюбился в молодую Пугачеву, когда отбывал срок в местах лишения свободы. После выхода из тюрьмы он решил поехать в Москву, чтобы лично увидеться с кумиром. По пути он убил несколько девушек, внешне напоминающих ему певицу.

Тогда о маньяке узнали правоохранители и предупредили об опасности Примадонну. До задержания преступника певице пришлось жить в настоящем стрессе. По словам друзей артистки, она почти не выходила из своего дома и передвигалась по квартире на четвереньках, чтобы убийца случайно не увидел ее в окне.