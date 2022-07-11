Сестра покойной Фриске разоткровенничалась об отце дочери

Наталья Фриске родила долгожданную дочь этой весной.Но радость от появления на свет наследницы омрачили неудавшиеся отношения с отцом девочки.
С отцом девочки Наталья разошлась, когда была на третьем месяце беременности. По мнению поклонников, расставание болезненно сказалось на артистке.
«Не общаемся с ним. Совершила большую ошибку, что позволила
встретить нас из роддома», — призналась в соцсетях сестра покойной Жанны Фриске.
Статус матери-одиночки Наталью не расстраивает. Ееподдерживают семья и друзья. И теперь в планах Фриске пройти процедуру ЭКО, чтобы у первенца появились братик или сестричка.