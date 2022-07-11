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1 час назад

Сестра покойной Фриске разоткровенничалась об отце дочери

Слово и Дело

Наталья Фриске родила долгожданную дочь этой весной.Но радость от появления на свет наследницы омрачили неудавшиеся отношения с отцом девочки.

Сестра покойной Фриске разоткровенничалась об отце дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С отцом девочки Наталья разошлась, когда была на третьем месяце беременности. По мнению поклонников, расставание болезненно сказалось на артистке.

«Не общаемся с ним. Совершила большую ошибку, что позволила
встретить нас из роддома», — призналась в соцсетях сестра покойной Жанны Фриске.

Статус матери-одиночки Наталью не расстраивает. Ееподдерживают семья и друзья. И теперь в планах Фриске пройти процедуру ЭКО, чтобы у первенца появились братик или сестричка.

Шоу-бизнес,Наталья Фриске,Жанна Фриске,
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