Сестра покойной Фриске разоткровенничалась об отце дочери

Наталья Фриске родила долгожданную дочь этой весной.Но радость от появления на свет наследницы омрачили неудавшиеся отношения с отцом девочки.

С отцом девочки Наталья разошлась, когда была на третьем месяце беременности. По мнению поклонников, расставание болезненно сказалось на артистке.

«Не общаемся с ним. Совершила большую ошибку, что позволила

встретить нас из роддома», — призналась в соцсетях сестра покойной Жанны Фриске.