Появилась информация об избиении Максима Галкина

По некоторым сведениям, на супруга Аллы Пугачевой набросились с кулаками. Сам Галкин пока предпочитает не комментировать свое состояние.

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В последнее время имя 46-летнего юмориста Максима Галкина появляется в СМИ исключительно в связи со скандалами. После того, как теперь уже бывший ведущий Первого канала с супругой Аллой Пугачевой уехал в Израиль, желтая пресса регулярно полощет грязное белье звездной пары. Сегодня внимание публики привлек изменившийся внешний вид Максима Александровича, который вызвал оторопь у многих. По одной из версий, звезду «состарили» неудачные свет и ракурс. Однако другие считают, что Галкина избили. В частности, такую информацию обнародовал популярный ресурс ProZvezd.

«Опять синяк? Да что ж такое происходит?» — цитирует издание взволнованных поклонников.

Напомним, что какое-то время назад в СМИ появилась информация, что во время одного из концертов в Израиле Галкина закидали яблоками. Якобы, некоторым зрителям надоело, что супруг Пугачевой дискредитирует российскую армию, тем самым демонстративно нарушая законодательство, и решили наказать его самостоятельно. Впрочем, сам юморист в своем микроблоге дал понять, что информация о «яблочной атаке» была фейком.