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42 минуты назад

Появилась информация об избиении Максима Галкина

Экспресс газета

По некоторым сведениям, на супруга Аллы Пугачевой набросились с кулаками. Сам Галкин пока предпочитает не комментировать свое состояние.

Появилась информация об избиении Максима Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последнее время имя 46-летнего юмориста Максима Галкина появляется в СМИ исключительно в связи со скандалами. После того, как теперь уже бывший ведущий Первого канала с супругой Аллой Пугачевой уехал в Израиль, желтая пресса регулярно полощет грязное белье звездной пары. Сегодня внимание публики привлек изменившийся внешний вид Максима Александровича, который вызвал оторопь у многих. По одной из версий, звезду «состарили» неудачные свет и ракурс. Однако другие считают, что Галкина избили. В частности, такую информацию обнародовал популярный ресурс ProZvezd.

«Опять синяк? Да что ж такое происходит?» — цитирует издание взволнованных поклонников.

Напомним, что какое-то время назад в СМИ появилась информация, что во время одного из концертов в Израиле Галкина закидали яблоками. Якобы, некоторым зрителям надоело, что супруг Пугачевой дискредитирует российскую армию, тем самым демонстративно нарушая законодательство, и решили наказать его самостоятельно. Впрочем, сам юморист в своем микроблоге дал понять, что информация о «яблочной атаке» была фейком.

Некоторые патриотично настроенные россияне, тем не менее, не теряют надежды поквитаться с Галкиным. Не так давно появились сведения, что на концерте ведущего в турецкой Анталии готовятся провокации — якобы, выступающего готовятся закидать тухлыми яйцами. Галкин, по всей видимости, воспринимает эту угрозу крайне серьезно. По крайней мере, журналистам стало известно об инструктаже, который провели для секьюрити. Охранники будут досматривать всех приходящих на наличие продуктов питания, которые потенциально можно бросить на сцену.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Первый канал,
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